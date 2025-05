Das Wetter in Alcúdia am 9. Mai 2025

Auch auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca zeigt sich das Wetter wechselhaft, wie die Prognose für Alcúdia am 9. Mai 2025 zeigt. Die Urlauber und Einheimischen dürfen sich auf mäßigen Regen einstellen. Die Temperaturen bleiben jedoch angenehm mit einem Minimum von 14,65ºC und einem Maximum von 20,7ºC. Es wird sowohl morgens, mittags, am späten Nachmittag als auch in der Nacht temperiert sein.

Temperatur-Variationen über den Tag Die frühen Morgenstunden in Alcúdia starten mit 14,75ºC und steigen im Laufe des Tages auf 20,02ºC. Der Nachmittag zeigt ein minimales Ansteigen auf 20,23ºC und kühlt sich dann am Abend auf 16,62ºC. Damit scheint es für den Tag eine relativ zufriedenstellende Temperaturspanne zu geben. Gefühlte Temperaturen in Alcúdia Trotz der angegebenen Werte kann das subjektive Temperaturgefühl leicht abweichen. So fühlen sich die morgendlichen 14,75ºC eher wie 14,63ºC an und die Tageshöchsttemperatur von 20,02ºC wird erstaunlicherweise nur wie 19,75ºC wahrgenommen werden. Auch der Nachmittag (20,01ºC gefühlt) und die Nacht (16,56ºC gefühlt) stimmen nicht genau mit den gemessenen Temperaturen überein. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia Zu den weiteren meteorologischen Faktoren zählen der Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind, stets eine wichtige Rolle auf einer Insel wie Mallorca, wird mit 3,73m/s aus Richtung 213º wehen. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4,98m/s erreichen. Die Wolkendecke wird für den Tag 17% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.