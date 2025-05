Wetter in Cala Millor: Leichter Regen und milde Temperaturen erwartet

Das Wetter in Cala Millor, Mallorca, stellt uns heute vor eine gemischte Vorhersage. Mit leichtem Regen und Temperaturen von bis zu 19,07°C stellen wir uns auf einen eher milden Frühlingstag ein. Am Morgen erwartet uns ein Start bei 15,27°C, während die Temperaturen am Nachmittag den Höhepunkt von 18,62°C erreichen und in der Nacht auf 16,49°C absinken.

Temperaturen und Wetterverlauf des Tages Minimal- und Maximalwerte: Die Temperaturen pendeln sich in Cala Millor heute zwischen 15,27°C und 19,07°C ein. Begonnen hat der Tag mit gemäßigten 15,27°C, erhöhte sich dann auf die Tageshöchstwerte von 18,62°C am frühen Nachmittag und wird schließlich entspannt mit 16,49°C in die Nacht übergehen. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Unabhängig von den echten Werten wird das thermische Gefühl über den Tag verteilt ebenfalls milde Temperaturen vermitteln: Morgens sind es gefühlte 15,1°C, tagsüber etwa 18°C, am Nachmittag steigt das Gefühl auf etwa 18,42°C an und lässt nachts auf die real gemessenen 16,49°C ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit Der atmosphärische Druck des Tages beträgt 1012 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit 73% erreichen wird. Die kühle Brise wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,93m/s aus der Richtung 160º wehen und °Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6,04 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird heute insgesamt 16% betragen, was zur geringen Lichtintensität des Himmels beiträgt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt dabei bei 100%. Laufen Sie also nicht ohne Ihren Regenschirm aus dem Haus! Atractiva y variada, la climatología insular nunca deja de sorprendernos. ¡Preparémonos para un día lluvioso en la siempre encantadora Cala Millor!