Wettervorhersage für Port d'Andratx am 9. Mai 2025

Herzlich willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Port d'Andratx, einer der schönsten Ecken auf Mallorca. Am heutigen Tag, 9. Mai 2025, erwartet uns eine meteorologische Mixtur, die unser liebliches Städtchen in ein prachtvolles Farbspiel tauchen wird. Die Hauptprognose ist ein leichter Regen, der den Tag begleiten wird.

Die Temperaturen

Unser Thermometer wird heute einige gemäßigte Schwankungen feststellen. Weisen wir auf eine minimale Temperatur von 16.69ºC und eine maximale von 19.02ºC hin. Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen um die 16.75ºC, steigt im Laufe des Tages auf 18.6ºC an, erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt mit 18.96ºC und flacht in der Nacht auf angenehme 18ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle. Unser Körper nimmt diese oft unterschiedlich wahr. Das Thermometer für das gefühlte Wetter zeigt heute Morgen 16.62ºC an, steigt auf 18.45ºC während des Tages, hält sich am Nachmittag auf 18.87ºC und gleicht nach Sonnenuntergang den tatsächlichen Temperaturen mit 18ºC. Der erfrischende Regen sorgt also für ein recht mildes Klima bei uns in Port d'Andratx.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Doch nicht nur die Temperaturen bestimmen unser Wetter, sondern eine Reihe weiterer Faktoren spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1012 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 74. Der Wind wird aus Richtung 147º mit einer Geschwindigkeit von 4.41m/s wehen. Böen können sogar eine Geschwindigkeit von 4.9m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 11% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 100%. Ein Tag, perfekt geeignet für ein gutes Buch, einen heißen Tee und den bezaubernden Blick auf den leicht bewegten Hafen von Port d'Andratx.