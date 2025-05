Das Wetter in Santanyí: Wechselhaft mit leichtem Regen am 9. Mai 2025

Zwischen dem tiefen Blau des Meeres und dem klaren Himmel bietet die Stadt Santanyí auf Mallorca heute einen etwas anderen Anblick. Mit einer etwas schwankenden Wetterprognose wird der Tag unsicher. Leichter Regen ist zu erwarten, gepaart mit mäßigen Temperaturen und einer gehörigen Portion Wind, der die Vorhänge flattern lässt. Santanyís Wetter zeigt sich von seiner unvorhersehbaren Seite.

Temperaturen: Mild und moderat

Machen wir uns bereit für einen nassen Tag in Santanyí, mit Temperaturen, die von mild bis moderat variieren. Heute erwartet uns eine minimale Temperatur von 15,51ºC und eine maximale Temperatur von 19,77ºC. Mit am Morgen 15,53ºC, tagsüber 19,35ºC, am Nachmittag 19,1ºC und in der Nacht 16,86ºC bieten die Temperaturen ein kühles Refugium vom sonst warmen mallorquinischen Klima.

Gefühlte Temperaturen: Leichte Abweichung

Die gefühlten Temperaturen lassen eine leichte Variation vom Thermometer erkennen. Morgens können wir mit 15,38ºC rechnen, tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 19,06ºC, und am Nachmittag auf 18,92ºC. Die leichte Abkühlung in der Nacht bringt uns eine gefühlte Temperatur von 16,93ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Gesamtpaket

Der Tag bringt einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Ein mäßig kräftiger Wind von 5,09m/s aus 187º Richtung sorgt für frischen Wind. Mit Böen von 4,66m/s bleibt es unbeständig, bevor die Nacht einbricht. Der Prozentsatz der Wolkendecke liegt bei 9% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 59% hoch, also vergessen Sie nicht, Ihren Schirm mitzunehmen. Zusammengefasst zeigt das Wetter in Santanyí heute seine wechselherzige Seite mit leichtem Regen, gemäßigten Temperaturen und ausreichend Wind - ein leicht unkonventioneller, aber auf seine eigene Art doch wunderschöner Tag in Santanyí.