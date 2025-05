Leichter Regen über Santa Ponsa: Wettervorhersage für den 9. Mai 2025

In Santa Ponsa auf Mallorca zeichnet sich ein wolkenverhangener Maitag ab. Leichter Regen ist vorausgesagt und bringt uns frische Temperaturen zwischen 15.63ºC als Minimum und 19.57ºC als Maximum. Unser Wetterbericht detailliert die Bedingungen, um Sie optimal auf den Tag vorzubereiten.

Tagesverlauf: Temperaturbetrachtung

Am frühen Morgen zeigt das Thermometer bereits 15.65ºC an - ein eher milder Start. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 19.22ºC an, wobei der Nachmittag mit 19.14ºC kaum kühler ist. In der Nacht sinkt das Quecksilber dann auf 17.09ºC.

Gefühlt und real: Thermische Wahrnehmung

Was sich letztendlich auf der Haut spürt, ist oft etwas anders als was das Thermometer sagt. So wird das morgens gefühlte Thermometer 15.49ºC anzeigen, während der Tag mit 19ºC gefühlt warm, der Nachmittag mit 18.99ºC jedoch kaum eine wahrnehmbare Änderung zeigt. Und die Nacht? Sie bleibt mit einer gefühlten Temperatur von 17.1ºC eine angenehme Zeit, um Mallorcas Facetten zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterelemente

Zur vollständigen Wettereinschätzung werfen wir noch einen Blick auf atmosphärischen Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 69% liegt Santa Ponsa weit im grünen Bereich für angenehmes Klima. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.99m/s aus südlicher Richtung (190º). Böen erreichen dieselbe Geschwindigkeit, sodass sich insgesamt eine eher ruhige und ausgeglichene Wettersituation zeigt.

Damit endet unser Wetterbericht für den heutigen Tag in Santa Ponsa. Auch wenn es leicht regnet, gibt es auf dieser Insel immer viel zu entdecken. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Tag!