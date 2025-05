Wetterbericht Cala Rajada: Leichter Regen am 09. Mai 2025

Am heutigen Morgen begrüßt uns Cala Rajada an der Nordostküste Mallorcas mit einer bedeckten Wolkendecke von 12% und einem erwarteten leichten Regen. Inmitten der turbulenten Frühlingszeit, zeigt sich das Wetter eher unbeständig. Allerdings ist es auch diese Zeit des Jahres, in der die Insel ihren ganz besonderen Charme zeigt.

Temperaturen in Cala Rajada Die erwarteten Temperaturen für den heutigen Tag bewegen sich zwischen milden 15.6ºC am Morgen und einer Höchsttemperatur von 19.3ºC. Tagsüber erwarten wir eine Durchschnittstemperatur von 18.46ºC, während am Nachmittag die Werte bis auf 18.89ºC ansteigen können. Damit bietet sich ein idealer Tag für all diejenigen, die trotz des leichten Regens das Beste aus dem mallorquinischen Frühling machen möchten. Zur Abenddämmerung gehen die Temperaturen schließlich auf 16.93ºC zurück. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Das thermische Gefühl liegt morgens bei angenehmen 15.46ºC und steigt über den Tag sanft auf 18.29ºC an. Für den Nachmittag wird eine gefühlte Temperatur von 18.74ºC erwartet, während bei Einbruch der Dämmerung die Temperaturen auf eine gefühlte 16.95ºC absinken. Trotz des leichten Regens schafft es das Thermometer, Werte zu halten, die sich als angenehm für Aktivitäten im Freien erweisen. Atmosphärische Bedingungen und Wind Die atmosphärischen Bedingungen sind mit einem Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 74% stabil. Der Wind weht mit 6.29 m/s aus einer Richtung von 161º und kann in Böen bis zu 6.35m/s erreichen. Besonders Segelsportler sollten also heute ein wachsames Auge auf das Wetter haben. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt im Laufe des Tages bei 100%, daher ist das Mitführen einer Regenjacke oder eines Schirms sicherlich kein Fehlgriff. Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern von Cala Rajada einen guten und sicheren Tag, ungeachtet des Wetterberichts. Denken Sie daran, das Wetter ist schließlich nur so gut, wie Sie es zulassen.