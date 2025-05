Wetterbericht für Palma, 10. Mai 2025

Im Herzen der berühmten Insel Mallorca liegt die reges besuchte Stadt Palma, die an diesem 10. Mai unter einem wolkenverhangenen Himmel stehen wird. Die "Ciudad de Palma" wartet mit einem verhältnismäßig milden Klima auf, das sowohl für Einheimische als auch für Touristen typisch ist. Trotz eines bewölkten Tages, "nubes" genannt, gibt es keine Vorhersage für Regen, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Die Temperatur: Ein angenehmer Frühlingstag

Die Temperaturen in Palma schwanken geringfügig im Laufe des Tages. Die erwartete Mindesttemperatur beträgt 14,24ºC, während die Temperatur auf ein angenehmes Maximum von 21,69ºC ansteigen wird. Mit einem frischen Morgen von 14,27ºC, wird der Tag eine Maximaltemperatur von 21,23ºC erreichen. Der Nachmittag kühlt leicht ab auf 20,65ºC, und die Nacht wird voraussichtlich 16,56ºC haben.

Die gefühlte Temperatur: ein komfortabler Tag

Die gefühlte Temperatur, das dynamische Maß, das subjektiv die menschliche Wahrnehmung von Wetterbedingungen wiedergibt, liegt eng bei den tatsächlichen Temperaturen. Die Prognose zeigt eine gefühlte Temperatur von 14ºC am Morgen, 20,87ºC am Tag, 20,44ºC am Nachmittag und schließlich 16,39ºC in den Nachtstunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: eine harmonische Mischung

Der Atmosphärendruck für den Tag wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei moderaten 56% erwartet. Palma wird von einem mäßig starken Wind mit einer Stärke von 5,46m/s aus Richtung 131º heimgesucht. Böen werden erwartet, die Geschwindigkeiten von bis zu 6,59m/s erreichen. Trotz der wolkigen Bedingungen wird es sicherlich ein angenehmer Tag in Palma werden.