Wetterbericht Sóller am 10-ten Mai 2025: Wolkenverhangener Tag mit milden Temperaturen

Ein typischer Frühlingstag erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca am 10-ten Mai 2025. Der Himmel präsentiert sich, der aktuellen Prognose zufolge, durch und durch bewölkt, bleibt aber erfreulicherweise regenfrei. Der Tag verläuft mit angenehmen Temperaturen, die sich zwischen 13,79ºC und 21,6ºC bewegen und somit ideale Bedingungen für ausgiebige Spaziergänge, Radtouren oder einen Café-Besuch auf der weitläufigen Plaza bieten.

Temperaturverlauf im Detail

Einem milden Morgen mit knapp unter 14ºC (genau 13.89ºC) folgt ein im Laufe des Tages stetig ansteigendes Temperaturmaximum bis hin zu angenehmen 21.35ºC. Einem leicht temperierten Nachmittag mit 20.31ºC schließt sich schließlich eine laue Nacht mit 15.86ºC an.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielen auch die gefühlten Temperaturen eine Rolle, die oft deutlich vom gemessenen Wert abweichen können. Für unseren Prognosetag beträgt die gefühlte Temperatur am Morgen frischen 13.53ºC, steigt tagsüber auf warme 20.95ºC an, bleist am Nachmittag beinahe konstant bei 20.07ºC und kühlt in der Nacht auf angenehme 15.62ºC runter.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben Temperatur und Bewölkung sind auch atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit wichtige Wetterindikatoren. Der Druck liegt stabil bei 1014 hPa, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2,61 m/s aus Richtung 131º und kann in Böen bis zu 4,09 m/s erreichen.

Ein wolkenverhangener, doch trockener Frühlingstag erwartet uns also in Sóller. Ob für eine Wanderung im bergigen Hinterland oder einen Bummel durch die charmanten Gässchen der Altstadt – es sind ideale Temperaturen für sämtliche Unternehmungen im Freien.