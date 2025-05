Wolkiger Himmel in Alcúdia: Wettervorhersage für den 10. Mai 2025

Mit einladend milden Temperaturen und Wolken, die über den Horizont schweben, bereitet sich Alcúdia auf einen ruhigen 10. Mai vor. Ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit Mallorcas, von den luxuriösen Stränden bis hin zu den sanften Hügeln, zu erkunden.

Temperaturaussichten

Der Tag beginnt angenehm mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 15.38ºC, die im Tagesverlauf auf angenehme 20.74ºC ansteigt. Am Morgen wird es mit 15.4ºC frisch sein, am Nachmittag jedoch die Höchstwerte mit 20.04ºC erreichen, bevor sie am Abend auf behagliche 19.17ºC zurückgeht. In der Nacht können wir mit einer Temperatur von 17.11ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Der morgendliche Frischekick wird durch eine gefühlte Temperatur von 15.24ºC gekennzeichnet, während es sich am Tag mit 19.88ºC angenehm anfühlt. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 19.13ºC und kühlt sich nachts auf 16.99ºC ab. Keine allzu starke Abweichung von den tatsächlichen Temperaturen, was bedeutet, dass Sie genau das Wetter bekommen, das Sie erwarten!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für diejenigen unter uns, die das gesamte meteorologische Bild genießen, beträgt der atmosphärische Druck für den Tag 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%. Das bedeutet, dass wir eine größere Menge an Wasserdampf in der Luft haben, was zu einem Gefühl von Trägheit führen könnte. Was den Wind betrifft, so wird er mit 6.58m/s aus Richtung 131º wehen, mit Böen von bis zu 7.51m/s. Kein Sturm, aber sicherlich genug, um diese Segel zu füllen, für die Liebhaber des Wassersports. Obwohl der morgendliche Himmel mit einer Wolkendecke von 99% eher wolkig ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gering, bei beinahe Null. Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein, die Sie trotz der Wolken benötigen könnten, und machen Sie das Beste aus diesem Tag in der wunderschönen Alcúdia!