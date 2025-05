Wettervorhersage für Port d'Andratx am 10.05.2025 – Ein bewölkter Tag erwartet uns

Wir erwarten einen Tag mit "nubes" - also Wolken - am Himmel über Port d'Andratx, auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Obwohl es keine Niederschläge gibt, zeigt sich der Himmel von seiner wolkenverhangen Seite, bedeckt zu 100%. Ein Blick aufs Thermometer zeigt, dass die niedrigste Temperatur bei 16.73ºC liegen wird, während die Spitze bei 19.56ºC erwartet wird.

Tagesüberblick der Temperaturen

Der Morgen in Port d'Andratx startet mit milden 16.73ºC, um mittags einen Höchstwert von 18.97ºC zu erreichen. Am Nachmittag pendeln sich die Temperaturen bei 18.96ºC ein und kühlen in der nächtlichen Abkühlungsphase auf 18.37ºC ab.

Gefühlte Temperaturen über den Tag verteilt

Wie wir es von der Mittelmeerinsel gewohnt sind, können die tatsächlichen Temperaturen und das Wärmeempfinden voneinander abweichen. So wird das Empfinden am Morgen bei ca. 16.6ºC liegen, über den Tag hinweg auf etwa 18.88ºC ansteigen, den Höhepunkt mit 18.97ºC am Nachmittag erreichen und schließlich in der Nacht auf ein angenehmes 18.33ºC absinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchte von 75%, bietet dieser Tag hervorragende Bedingungen für alle, die das subtropische Klima von Mallorca lieben. Der Wind wird dabei eine stetige Brise von 7.29m/s aus Richtung 121º bringen. Mit Böen von bis zu 8.93m/s ist es ein Tag zum Segeln oder Windsurfen.

Bitte beachten: Diese Vorhersage kann variieren. Bei Outdoor-Aktivitäten sollten immer die aktuellsten Wetterinformationen berücksichtigt werden.