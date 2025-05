Wetterbericht für Santanyí, 10. Mai 2025: Bedeckt und angenehm kühl

Das Wetter in Santanyi am 10. Mai 2025 wird überwiegend bedeckt sein. Minimale und maximale Temperaturen werden sich von angenehmen 15.95ºC bis 18.94ºC bewegen. Tageszeit- und Nachtzeittemperaturen, sowie atmosphärische Bedingungen und Windstärke werden nachfolgend im Detail dargelegt.

Temperaturverlauf während des Tages

Der Morgen in Santanyí beginnt mit erwarteten 16.25ºC, steigt aber im Laufe des Tages an. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf bis auf 18.46ºC, und während des Nachmittags wird es mit 18.64ºC ihr Maximum erreichen. Mit Einbruch der Nacht kühlt es dann auf immer noch wohlfühlichen 17.05ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn das Thermometer bestimmte Werte anzeigt, kann das Thermogefühl anders sein. Am Morgen wird ein thermisches Gefühl von 16.23ºC erwartet. Im Laufe des Tages wird das Thermogefühl bis auf 18.37ºC steigen. Am Nachmittag wird es sein Maximum von 18.62ºC erreichen, und in der Nacht wird das Thermogefühl immer noch angenehme 17.21ºC betragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen ist natürlich auch die Atmosphäre von Bedeutung. Der atmosphärische Druck wird 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.42m/s aus einer Richtung von 113 Grad, und Böen können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 10.69m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 1%, also es ist ein überwiegend trockener und angenehm temperierter Tag zu erwarten.