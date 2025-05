Wettervorhersage für Santa Ponsa am 10. Mai 2025

Herzlich willkommen bei Ihrem vertrauenswürdigen Wetterbericht. In Santa Ponsa auf der wunderschönen Insel Mallorca blicken wir heute voraus auf einen Tag, der geprägt sein wird von einem wolkenverhangenen Himmel ("nubes"), jedoch ohne Aussicht auf Niederschläge. Die Bewölkung liegt bei 100%, dennoch zeigt das Regenradar 0% Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen durch den Tag

Auf unserer Temperaturskala sehen wir die Werte heute im angenehmen Bereich. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei 15.5ºC in den frühen Morgenstunden, während die maximale Temperatur auf bis zu 20.21ºC ansteigen wird. Einen Temperaturanstieg auf bis zu 19.49ºC erwarten wir tagsüber, während die Thermometer am Nachmittag um die 19.61ºC anzeigen werden und sich in der Nacht bei gemäßigten 17.36ºC einpendeln.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächlichen Temperaturen sind nur die halbe Wahrheit, das thermische Gefühl variiert oft. Daher hier die gefühlten Temperaturen: Am Morgen werden wir gefühlte 15.32ºC haben. Tagsüber werden sich die gefühlten Temperaturen auf etwa 19.32ºC belaufen. Am Nachmittag erwarten wir gefühlte 19.53ºC, während es sich in der Nacht auf etwa 17.27ºC abkühlen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Details geben weitere Einblicke: Der Atmosphärendruck beläuft sich auf 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 70%. Stellen Sie sich auf einen mäßig starken Wind ein, der mit einer Geschwindigkeit von 7.19m/s weht und aus Richtung 117º aufzieht. Vereinzelt kann es zu Böen von 8.73m/s kommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Santa Ponsa unter einem wolkenverhangenen Himmel bei milden Temperaturen und ohne Niederschläge verlaufen wird. Gepaart mit einem beachtlichen Wind bietet der Tag ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder Wanderungen in der schönen Umgebung.