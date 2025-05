Die Wetteraussichten für Cala Rajada für den 10. Mai 2025

Eine graue Wolkendecke wird den Himmel über Cala Rajada am 10. Mai 2025 bedecken. Dies kann die perfekte Gelegenheit sein, um die zahlreichen Indoor-Aktivitäten, die dieser malerische Ort zu bieten hat, zu genießen oder sich bei einem gemütlichen-langen Mittagessen in einem der lokalen Restaurants auszuruhen. Denken Sie jedoch daran, eine Jacke mitzubringen, denn das Wetter bleibt kühl, aber angenehm.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen sind insgesamt mild, mit einem prognostizierten Minimum von 16.26ºC und einem Maximum von 18.51ºC. Der Morgen beginnt mit frischen 16.47ºC, die auf 18.02ºC am Tag und 18.07ºC am Nachmittag ansteigen werden. Mit dem Nachteinbruch fallen die Temperaturen zwar leicht auf 17.24ºC, bleiben jedoch konstant angenehm.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen angeht, so liegen diese sehr nah an den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen wird es sich wie 16.44ºC anfühlen, im Laufe des Tages wird das gefühlte Temperaturniveau auf maximal 18.05ºC ansteigen und in der Nacht wird es sich wie 17.32ºC anfühlen. Es ist ein perfektes Klima für gemütliche Spaziergänge und eine entspannte Zeit im Freien während des Tages.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windsituation

Der atmosphärische Druck für den Tag wird stabil bei 1015 hPa liegen, was als normaler Wert gilt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%, es kann sich also ein wenig feucht anfühlen, insbesondere für diejenigen, die an trockenere Klimazonen gewöhnt sind.

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.4m/s aus einer Richtung von 142º wehen, mit Böen, die bis zu 10.52m/s erreichen könnten. Dies kann die Bedingungen für Segelbegeisterte und Windliebhaber ideal machen.

Trotz der vollständigen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, es bleibt also ein idealer Tag, um die Insel Mallorca und die Schönheit von Cala Rajada zu genießen, auch wenn der Himmel ein wenig grau ist.