Tropfenreiches Zwischenspiel in Palma: Wetterbericht für den 11. Mai 2025

Das Wetter auf unserer geliebten Insel präsentiert sich heute, am 11. Mai 2025, in Palma mit einer wettertechnischen Überraschung: mäßiger Regen wird im Laufe des Tages erwartet. Aber keine Sorge, trotz dem Regenschauer werden wir angenehme Temperaturen im moderaten Bereich vorfinden. Der heutige Tag verspricht also, eine erfrischende Abwechslung in der sonst so sonnigen Frühlingszeit auf Mallorca zu sein.

Temperaturverlauf des Tages Der heutige Tag beginnt mit einer gemäßigten minimalen Temperatur von 14.65ºC. Die Temperatur wird dann auf bis zu 22.2ºC am Nachmittag ansteigen, ein definitiv komfortabler Temperaturbereich. Hier im Detail: Am Morgen kann man mit etwa 14.79ºC rechnen, während die Mittagshitze 21.68ºC erreichen wird. Der Nachmittag wird ähnlich warm sein, mit Höchstwerten von 21.12ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf 16.69ºC sinkt. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Trotz des mäßigen Regens ist die gefühlte Temperatur durchweg angenehm und liegt nur minimal unter der tatsächlichen Temperatur. Am Morgen liegt das thermische Gefühl bei 14.81ºC und steigt im Tagesverlauf auf 21.47ºC. Der Nachmittag bringt eine leicht kühlere gefühlte Temperatur von 20.49ºC, bevor sie nach Sonnenuntergang auf 16.09ºC sinkt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum weiteren Wetterprofil für heute in Palma gehört ein atmosphärischer Druck von 1011 hPa, eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 60%. Der gemäßigte Wind weht mit 5.19m/s aus Richtung 272º und erreicht in Böen eine Geschwindigkeit von 5.35m/s. Es ist also definitiv empfehlenswert, heute einen Regenschirm dabei zu haben, da die Wolkendecke 48% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit 100% ist. Lassen Sie sich jedoch nicht von den Regentropfen abschrecken, nutzen Sie die Gelegenheit zu einem gemütlichen Tag in Palma. Das mittelmeerische Klima wird schon bald wieder für Sonnenschein und warme Temperaturen sorgen!