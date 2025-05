Wetterbericht Sóller: Mäßiger Regen und milde Temperaturen erwartet

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem aktuellen Wetterbericht für Sóller auf Mallorca. Bereiten Sie sich auf einen gemäßigten Regentag vor, da die Insel die charakteristische Frühlingsbrise verspüren wird. Mit Temperaturen zwischen 14.4ºC und 20.92ºC, wird es zwar ein kühler Tag, aber sicherlich kein kalter. In Sóller erwartet uns ein Tag voller Wetterfacetten, von einem frischen Morgen bis hin zu einem milden Nachmittag.

Ein Blick auf die Temperaturen

Im Morgengrauen erwarten wir eine Temperatur von 14.48ºC, während sie im Laufe des Tages auf 20.5ºC steigt. Mit dem Einbruch der Dämmerung wird die Temperatur auf etwa 19.89ºC fallen, bevor sie in der Nacht weiter auf 15.65ºC absinkt. Die Temperaturschwankungen sind auf das Wetterphänomen des gemäßigten Regens zurückzuführen, das für den heutigen Tag vorhergesagt wurde.

Die gefühlten Temperaturen

Die thermische Empfindung, also das, was wir unter Berücksichtigung von Wind und Feuchtigkeit tatsächlich fühlen, wird morgens bei 14.41ºC , am Tag bei 20.38ºC, am Nachmittag bei 19.19ºC und in der Nacht bei 14.84ºC liegen. Ziehen Sie also am Morgen und abends eine Jacke an und freuen Sie sich auf eine angenehme Tageswärme.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Heute präsentiert sich der atmosphärische Druck stabil bei 1012 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 68% liegen wird, was für das Frühlingswetter auf der Insel typisch ist. Der Wind wird sich mit einer Geschwindigkeit von 3.32m/s bewegen und Böen von bis zu 4.05 m/s erreichen, aus Richtung 281º. Beachten Sie jedoch, dass die Wolkendecke 50% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Bleiben Sie also gerüstet und lassen Sie den Regenschirm nicht zu Hause! Trotz des mäßigen Regens wird es ein angenehmer Frühlingstag in Sóller, Mallorca sein.