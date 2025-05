Wetterbericht für Alcúdia, 11. Mai 2025: Regen im Anmarsch

Der heutige Tag in Alcúdia hält nasse Überraschungen bereit. Die idyllische Stadtkulisse könnte durch mäßigen Regen etwas verhangen wirken, trotzdem behält das Wetter Essenzen einer typisch milden mediterranen Frühlingstemperatur in Mallorca bei. Das Inselklima bleibt uns treu mit durchschnittlichen Temperaturen, die vom morgendlichen 15.24ºC auf 21.1ºC am Höhepunkt des Tages klettern.

Temperaturüberblick Die Wetterwirkung ist während des gesamten Tages ausgeprägt. Morgens erwachen wir mit angenehmen 15.24ºC, die sich im Verlauf des Tages steigern. Die höchste Temperatur des Tages erreichen wir am Mittag mit etwa 21.1ºC, bevor es am Nachmittag auf 20.32ºC abkühlt. In der Nacht erwartet uns ein Abfall auf 17.7ºC. Gefühlte Temperaturen Trotz der Wolkendecke und des Regens bleibt das Wetter angenehm. Das Thermometer zeigt morgens 15.3ºC, steigt tagsüber auf gefühlte 20.86ºC und hält sich am Nachmittag bei 20.16ºC. In der Nacht nähern wir uns mit 17.41ºC einer etwas kühleren Atmosphäre. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Es behalten nicht nur Temperaturen und Regenvorhersagen das Interesse. Der atmosphärische Druck wird heute stabil bei 1011 hPa gehalten, während die Luftfeuchtigkeit auf 65 % gestiegen ist. Der Wind, besteht hauptsächlich aus einer Geschwindigkeit von 4.56 m/s in Richtung 223º mit Böen, die auf bis zu 6.37 m/s ansteigen. Außerdem wirkt eine Wolkendecke von 65% auf das Wetter des heutigen Tages ein, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Abschließend ist festzuhalten, dass trotz des regnerischen Wetterbildes ideale Bedingungen für gemütliche Indoor-Aktivitäten vorherrschen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Wetteraktualisierungen und passen Sie Ihre Tagesplanung entsprechend an.