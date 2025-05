Wetterbericht Cala Millor: Frühlingsregen mit moderaten Temperaturen

Es scheint, dass der Frühling in Cala Millor, Mallorca, seine nasse Seite zeigt. Am 11. Mai 2025 erwartet uns laut Wettervorhersage mäßiger Regen, der allerdings nichts an dem Charme der wunderschönen mallorquinischen Küste ändern wird. Nichtsdestotrotz, auch wenn das Wetter weniger als perfekt erscheint, zeigen die Temperaturen einen angenehmen Bereich.

Temperatur-Prognose Die Temperatur variiert im Laufe des Tages zwischen einem sanften Minimum von 16.17°C am Morgen und einer erfrischenden Höchsttemperatur von 20.39°C. Tagsüber erwarten wir eine Temperatur von etwa 20.07°C, während sie am Nachmittag auf 19.31°C abkühlt. In der Nacht verabschiedet sich der Tag mit milden 16.92°C. Gefühlte Temperaturen Wie wir alle wissen, spielt die gefühlte Temperatur eine entscheidende Rolle bei unserem Wohlbefinden. Am Morgen werden wir eine gefühlte Temperatur von etwa 16.22°C erfahren. Tagsüber wird es sich etwas wärmer anfühlen mit gefühlten 19.86°C, während der Nachmittag uns mit einer gefühlten Temperatur von 19.15°C begrüßt. Die Nacht bleibt mit gefühlten 16.78°C angenehm. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Das atmosphärische Bild des Tages vervollständigen der Luftdruck von 1011 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 66%. Es weht ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.04 m/s in Richtung 216º, wobei es Böen von bis zu 6.69 m/s geben kann. Es sollte beachtet werden, dass die Wolkendecke 75% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Trotz des mäßigen Regens bietet Cala Millor immer noch eine malerische Kulisse, sodass der Tag auf Mallorca weiterhin genossen werden kann. Bleiben Sie trocken und machen Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt.