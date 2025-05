Wetterbericht vom 11. Mai 2025 für Port d'Andratx, Mallorca

Die malerische Hafenstadt Port d'Andratx auf der Sonneninsel Mallorca hat für den 11. Mai 2025 anscheinend keine sonnenverwöhnten Veranstaltungen geplant. Der Tag begrüßt die Einheimischen und Besucher mit wolkenbehangenen Himmeln und prognostiziertem, mäßigen Regenfall. Ein frischer Wind weht aus östlicher Richtung und bringt feuchte Meeresbrisen mit sich. Unsere neuesten Prognosedaten gehen von einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% aus.

Temperaturprofile

Ungeachtet der grauen Vorzeichen startet der Tag ziemlich mild mit minimalen Temperaturen von 17,38ºC und einer mäßigen Erwärmung im Laufe des Tages bis hin zu maximal 19,53ºC. Kühler Frühlingsmorgen weicht einer annehmbaren Tageswärme. Morgenstund hat also trotz des Regens Gold im Mund mit voraussichtlichen 17,39ºC am Morgen. Tagsüber locken 19,31ºC, während am Nachmittag eine Spitzenhitze von 19,53ºC und eine Abendkühlung auf 18,88ºC erwartet wird.

Gefühlt wie

Auch das gefühlte Thermometer weicht nicht allzu weit ab. Unterm Strich bleibt es jedoch ein mäßig warmer, feuchter Tag. Morgens kann man mit einem thermischen Empfinden von 17,4ºC rechnen, währendman am Nachmittag bei gefühlten 19,13ºC den Regenschirm in der Hand hält. Bereiten Sie sich vor auf einen gefühlten Tag von 19,18ºC und eine nächtliche Abkühlung auf 18,68ºC.

Atmosphärische Bedingungen

Zu den weiteren wichtig zu beachtenden Kennzahlen gehören ein atmosphärischer Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 72%. Trotz des grauen Himmels und der hohen Regenwahrscheinlichkeit bleibt die Wolkendecke bei 35% recht gering. Der Wind bleibt angenehm mit Geschwindigkeiten von 4,84 m/s aus einer Richtung von 128º, jedoch sind Böen von bis zu 5,32 m/s zu erwarten. Binden Sie also Ihre Regenschirme gut fest.

Obwohl der Tag aufgrund des prognostizierten Wetters nicht der ideale Tag für Outdoor-Aktivitäten bleibt, bietet Port d'Andratx jede Menge Innenaktivitäten und entspannende Optionen. Denken Sie daran, gut rausgehen ist alles!