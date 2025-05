Wettervorhersage für Santanyí am 11. Mai 2025: Mäßiger Regen und gemäßigte Temperaturen

Aufmerksamkeit, liebe Bewohner und Besucher von Santanyí! Der 11. Mai erwartet uns mit mäßigem Regen und gemäßigten Temperaturen. Die Temperaturen schwanken zwischen 16.59ºC und 21.67ºC. Diese Wettervorhersage soll Ihnen dabei helfen, sich angemessen auf den Tag vorzubereiten und Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Beginnen wird der Tag in Santanyí mit erfrischenden 16.99ºC am Morgen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf angenehme 20.95ºC. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 20.39ºC erwarten und die Nacht wird uns mit milden 17.2ºC begrüßen.

Gefühlte Temperaturen

Gefühlt werden die Temperaturen morgens bei 17.04ºC liegen, am Tage uns 20.8ºC bescheren, am Nachmittag mäßige 20.08ºC zeigen und uns in der Nacht mit kühlen 16.88ºC betten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen gibt es noch andere Wetterfaktoren, die zu beachten sind. Der Atmosphärendruck beträgt 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65 Prozent. Das bedeutet, dass wir feuchte Bedingungen erwarten können. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.29m/s aus Richtung 260º, mit Böen, die 7.3m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 48% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!

Bitte beachten Sie, dass dies eine Vorhersage ist und das tatsächliche Wetter naturgemäß abweichen kann. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Santanyí, unabhängig vom Wetter!