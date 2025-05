Wetterprognose für Cala Rajada, 11. Mai 2025

Der Tag erwartet uns mit wechselhaftem Wetter und mäßigem Regen in Cala Rajada. Die Insel zeigt sich von ihrer feuchten Seite, während sich die Temperaturen in einem angenehmen Bereich zwischen 16,48ºC und 20,23ºC bewegen. Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der - trotz der feuchten Prognose - seinen eigenen Charme hat. Abhängig von Tageszeit und Temperatur, wird das thermische Gefühl leicht abweichen. Der Wind bläst moderat und wechselt seine Richtung gen 213º.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen können variieren, daher hier ein detaillierter Überblick: Der Tag beginnt recht "frisch" mit einer morgendlichen Temperatur von 16,48ºC. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf angenehme 20,05ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 18,66ºC absinken. Nachdem die Sonne untergegangen ist, lässt die Kühle der Nacht die Temperaturen auf 17,66ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Die thermischen Gefühle sind ein weiterer Faktor, den man bei der Planung des Tages berücksichtigen sollte. Morgens fühlt es sich ähnlich wie die tatsächliche Temperatur an, mit einer gefühlten Temperatur von 16,56ºC. Tagüber wird eine gefühlte Temperatur von 19,89ºC erwartet, während es sich am Nachmittag wie 18,54ºC und in der Nacht wie 17,57ºC anfühlen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die klimatischen Bedingungen werden durch einen Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68% ergänzt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,07m/s und Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 7,1m/s erreichen können, in Richtung 213º. Zusätzlich verspricht die Wolkendecke von 77% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% einen tag mit mäßigem Regen.