Die Wetterprognose für Sóller am 13. Mai 2025

In der malerischen Stadt Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am morgigen Tag, dem 13. Mai 2025, eine mäßige Wolkendecke. Die Bedingungen wurden auf "nubes" gesetzt und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null. Daher können wir uns auf einen weitgehend trockenen Tag mit einer vollständigen Bewölkung freuen.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturüberblick

Unser Thermometer wird morgen auf eine minimale Temperatur von 14.5°C und eine maximale Temperatur von 23.06°C eingestellt. Starten Sie den Tag mit erwarteten 14.85°C am Morgen. Mit der Fortsetzung des Tages können wir uns auf einen höchsten Punkt von 22.54°C freuen. Am Nachmittag wird die Anzeige auf ca. 20.9°C abfallen und schließlich gehen wir mit einer angenehmen abendlichen Temperatur von 16.55°C in die Nacht.

Gefühlte Temperaturen: So wird es sich anfühlen

Die gefühlten Temperaturen haben ihren eigenen Scheinwerfer! Beginnen Sie den Tag mit einem leicht unterschätzten Gefühl von 13.83°C am Morgen, steigen Sie auf 21.87°C tagsüber, lassen Sie sich am Nachmittag auf 20.4°C abkühlen und rundet Sie den Abend bei kühlen 15.98°C ab.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine vollständige Analyse

Der atmosphärische Druck liegt stabil bei 1014 hPa und auch die Luftfeuchtigkeit zeigt mit 39 Prozent eine zufriedenstellende Bilanz. Beim Blick auf das Windspiel sehen wir eine Geschwindigkeit von 2.03m/s, die aus der Richtung 98° weht, mit Böen von bis zu 3.4m/s. Für Wanderer und Naturliebhaber sollte dies trotz der vollständigen Bewölkung ein idealer Tag sein, um die schönen Landschaften von Sóller zu erkunden. Vergessen Sie nicht, Ihre Kamera einzupacken!