Alcúdia bereitet sich auf einen bewölkten 13. Mai vor

Die Sonneninsel Mallorca zeigt sich an diesem Donnerstag, dem 13. Mai 2025, von ihrer weniger sonnigen Seite. Ganz besonders in Alcúdia ziehen dicke Wolken auf, was der Frühlingstemperatur jedoch keinen Abbruch tut. Die Wetterbedingungen lauten "nubes", also werden die Bewohner und Besucher der wunderschönen Inselgemeinde eine Wolkendecke von beeindruckenden 99% erleben. Trotz der ausgiebigen Wolkenbildung bleibt es trocken - die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 0%.

Temperaturspiel von Morgen bis Nacht Die Lufttemperaturen in Alcúdia gestalten sich heute durchgehend mild. Der Morgen begrüßt die Bewohner mit erfrischenden 16.28ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 21.29ºC an. Der Nachmittag verwöhnt mit angenehmen 20.28ºC und die Nacht bringt schließlich mildere 17.74ºC. Dabei liegen die Mindesttemperatur des Tages bei 16.15ºC und die Höchsttemperatur bei 21.74ºC. Gefühlte Temperaturen halten sich konstant Die gefühlten Temperaturen spiegeln die tatsächlichen Werte gut wieder und erzeugen den ganzen Tag über ein angenehmes Klima. Morgens können die Bewohner Alcúdias eine gefühlte Temperatur von 15.58C erwarten. Tagsüber erhöht sich diese auf 20.78ºC, während der Nachmittag mildere 19.88ºC verspricht. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 17.4ºC. Atmosphärische Details für Wetterbegeisterte Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 50%. Die Liebhaber von Meeresbrisen können sich auf einen Wind von 5.4m/s freuen, der aus Richtung 81º weht. Gelegentlich können Böen von 4.79m/s auftreten, die das maritime Flair Alcúdias unterstreichen. Wir wünschen den Bewohnern und Gästen Alcúdias trotz der dichten Wolkendecke einen angenehmen und genussvollen Tag auf unserer schmucken Insel Mallorca.