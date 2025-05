Wetterprognose für Cala Millor, Mallorca, am 13. Mai 2025

Herzlich willkommen zu unserer Prognose der Wetterverhältnisse für die beliebte Urlaubsregion Cala Millor auf Mallorca für den 13. Mai 2025. Das Wetter in Cala Millor wird geprägt von einer hohen Wolkendecke, die jedoch trotz einer Bedeckung von 99% keine Regenwahrscheinlichkeit mit sich bringt. Die Tagestemperaturen werden sich von mild bis moderat bewegen, doch lassen Sie uns mehr ins Detail gehen.

Temperaturen durch den Tag

Der Morgen in Cala Millor beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 15,8ºC. Steigen wird diese auf ihren Höhepunkt von 19,36ºC mitten am Tag, bevor sie sich am Nachmittag auf 18,84ºC verringert. Die Nacht Temperaturen sinken dann weiter auf eine immer noch angenehme Temperatur von 17,42ºC. Die minimale Temperatur des Tages wird also bei 15,59ºC und die maximale bei 19,61ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise entspricht die gefühlte Temperatur in Cala Millor nicht ganz den tatsächlichen Temperaturen. Morgens wird es sich eher wie 15,16ºC anfühlen, während es sich am Tag auf 18,87ºC erwärmt. Der Nachmittag wird ein Gefühl von rund 18,45ºC bieten, bevor die Nacht bei 17,2ºC einbricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterverhältnisse in Cala Millor werden am 13. Mai 2025 von einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58% geprägt sein. Zudem weht ein mäßiger Wind mit 4,62 m/s in Richtung 120º und Böen von 4,7 m/s. Trotz der intensiven Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit gänzlich bei Null, was für einen eher trockenen Tag sorgt.

Halten Sie sich also warm und genießen Sie einen schönen Frühlingstag in Cala Millor, ganz gleich, ob Sie am Strand entspannen oder die schöne Inselstadt erkunden möchten. Bleiben Sie stets über die aktuellsten Wetterinformationen und Prognosen informiert, um Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen zu können.