Wetterprognose für Port d'Andratx am 13. Mai 2025

In dem charmanten Küstenort Port d'Andratx können die Bewohner und Besucher am 13. Mai 2025 mit Wolkendecken und Temperaturen rechnen, die ein Gefühl von Frühlingsschwärmen erzeugen, trotz der Tatsache dass wir uns bereits mitten im Mai befinden. Lassen Sie uns in die Einzelheiten des Wetters an diesem Tag eintauchen und schauen, was uns Mutter Natur präsentiert.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Port d'Andratx stellen am 13. Mai 2025 eine gemütliche Bandbreite dar, die Spanne reicht von einer minimalen Temperatur von 18.1ºC bis hin zu einem gemäßigten Maximum von 20.65ºC. Mit einem erwarteten Morgenwert von 18.1ºC steigen die Temperaturen tagsüber leicht auf 19.68ºC an und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 20.3ºC, bevor sie abends wieder auf 19.03ºC herunterkommen.

Das gefühlte Klima

Das gefühlte Klima an jenem Tag wird einen ähnlichen Verlauf aufweisen wie die tatsächlichen Temperaturen. Während die morgendliche gefühlte Temperatur bei 17.58ºC liegen wird, wird sie im Tagesverlauf auf bis zu 19.93ºC am Nachmittag klettern, um beim Einbruch der Dunkelheit auf 18.79ºC zu sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windspiel

Auch der Luftdruck bleibt an diesem Tag stabil, mit einem Wert von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind in Port d'Andratx zeigt sich von seiner sanften Seite mit einer Geschwindigkeit von 4.1m/s in Richtung 138º und mit vereinzelten, nicht allzu starken Böen von 4.51m/s, die eine angenehme Brise garantieren. Trotz der Wolkendecke von 100% ist die Regenwahrscheinlichkeit an diesem angenehmen Mai-Tag in Port d'Andratx gleich null. Also genießen Sie den Tag in diesem malerischen Küstenort, der uns mit gemäßigten Temperaturen und einer weichen Brise empfängt. Wie es scheint, wird der 13. Mai 2025 ein idealer Tag, um die Fülle dessen zu genießen, was Port d'Andratx zu bieten hat!