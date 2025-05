Wettervorhersage für Santanyí, 13. Mai 2025: Erfrischende Temperaturen und eine bewölkte Atmosphäre

Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter in Santanyí, der idyllischen Ecke auf Mallorca, für den 13. Mai 2025. In den morgendlichen Stunden können wir angenehme 15.8ºC erwarten. Im Laufe des Tages wird es ein bisschen wärmer, und die Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt bei 20.79ºC. Abendliche Frische kehrt dann am Nachmittag ein und die Temperaturen sinken ein wenig auf 19.36ºC. In der Nacht kühlt es auf angenehme 17.48ºC ab. Aber lasst euch nicht von der bewölkten Atmosphäre täuschen! Denn auch wenn die Wolkendecke 99% beträgt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0.

Eine genaue Betrachtung der Temperaturen In den frühen Morgenstunden wird sich das Thermometer auf 15.8ºC einpendeln. Im Laufe des Tages wird es dann etwas wärmer und wir können uns auf Temperaturen von 20.79ºC freuen. Am Nachmittag wird die Temperatur auf etwa 19.36ºC sinken, bevor sie schließlich in der Nacht auf 17.48ºC abkühlt. Eine recht gemäßigte Spanne also, die von einer Mindesttemperatur von 15.69ºC bis zu einem Höchstwert von 21.33ºC reicht. Das gefühlte Klima in Santanyí Wie fühlt es sich nun an, dieses Wetter tatsächlich zu erleben? Das thermische Gefühl, oder reale Temperatur, wird morgens um 15.13ºC liegen. Tagsüber werden wir einen Spitzenwert von etwa 20.23ºC erreichen. Am Nachmittag wird es wieder etwas frischer mit 18.94ºC und in der Nacht können wir mit gefühlten 17.35ºC rechnen. Alles in allem, ein angenehmes Klima, das für ausgedehnte Spaziergänge und sanfte Brisen geradezu einlädt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Jetzt kommen wir zu den nicht weniger wichtigen meteorologischen Faktoren. Der atmosphärische Druck wird bei 1014 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% liegt. Für diejenigen unter Ihnen, die segeln oder surfen gehen möchten, der Wind wird eine Geschwindigkeit von 4.53m/s haben, aus Richtung 120º wehen, und es könnte Böen von bis zu 5.36m/s geben. Also egal, ob Sie einen ruhigen Tag an Land planen oder das offene Meer bevorzugen, Santanyí bietet ideale Bedingungen. Zusammenfassend, der 13. Mai 2025 verspricht ein typischer Frühlingstag in Santanyí zu werden - mild und erfrischend mit einer hohen Wolkendecke, aber ohne Regen. Vielleicht der perfekte Tag, um die natürliche Schönheit dieser charmanten mallorquinischen Ecke zu genießen.