Erfrischende Wolkendecke über Santa Ponsa - Wetterbericht für den 13. Mai 2025

Ein charmantes Wolkenbild zeichnet sich über Santa Ponsa ab, womit dieser Teil Mallorcas eine willkommene Atempause von den typischen sonnigen Bedingungen bekommt. Die "nubes", wie unsere spanischen Freunde sagen würden, versprechen einen Tag angenehmer Temperaturen, geringer Regenwahrscheinlichkeit und erfrischenden Brisen.

Die Thermometerwerte des Tages

Für alle, die verlässliche Zahlen bevorzugen, haben wir die erwarteten Temperaturwerte des Tages unter die Lupe genommen. Die minimale Temperatur liegt bei erfrischenden 16.59ºC, mit einem Maximum, das auf 21.66ºC steigt. Der Morgen startet mit 16.59ºC, während sich der Tag auf angenehme 20.36ºC erhitzt. Der Nachmittag bleibt relativ konstant bei 20.56ºC, bevor die Nacht uns wieder auf eine entspannte 18.31ºC herunterkühlt.

Das tatsächlich gefühlte Klima

Uns Meteorologen ist sehr wohl bewusst, dass Temperaturen manchmal trügen können. Daher schauen wir auch auf das thermische Gefühl - die Temperatur, die unser Körper tatsächlich wahrnimmt. Am Morgen können Sie ein thermisches Gefühl von 15.85ºC erwarten, tagsüber steigt dies auf 19.81ºC. Der Nachmittag hält mit 20.11ºC das freundliche Klima aufrecht und die Nacht sinkt auf eine kuschlige gefühlte Temperatur von 17.92ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Mitspieler

Abgerundet wird unsere Wetterprognose mit weiteren Details, die oft übersehen, aber ebenso wichtig sind. Der atmosphärische Druck beträgt dabei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.15m/s in Richtung 109º und könnte in Böen sogar 4.06m/s erreichen. Obwohl die Wolkendecke 100% beträgt, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag 0 - es scheint ein Tag zu werden, der trocken aber trotzdem reich an Wolken ist.

Genießen Sie diesen erfrischenden Tag in Santa Ponsa und bleiben Sie stets über das lokale Wetter auf dem Laufenden!