Das Wetter in Cala Rajada am 13. Mai 2025: Bewölkt und angenehm mild

Ein bewölkter Himmel erwartet uns in Cala Rajada, der malerischen Gemeinde auf der Baleareninsel Mallorca, am 13. Mai 2025. Mit Temperaturen, die sich trotz der Bewölkung mild bewegen, wird der Tag von angenehmer Kühle geprägt sein, ideal für diejenigen, die das milder Frühlingswetter bevorzugen. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag bleibt gering und beträgt genau 0%, was bedeutet, dass wir einen trockenen Tag vor uns haben.

Temperaturen: Morgenfrische und Tageswärme Die Temperaturen zeigen sich in einem angenehmen Bereich mit einem erwarteten Minimum von 16.36°C und einem Maximum von 19.79°C. Der Morgen begrüßt uns mit 16.54°C, wobei die Quecksilbersäule tagsüber auf 19.41°C steigt. Am Nachmittag zeigt das Thermometer 19.18°C und in der Nacht erwarten uns relativ warme 18.01°C. Gefühlte Temperaturen: Subjektiv gemütlich Das thermische Gefühl, das berücksichtigt, wie sich die Temperatur für den menschlichen Körper anfühlt, wird morgens 16°C betragen und steigt tagsüber auf 18.97°C. Am Nachmittag können wir uns auf gefühlte 18.82°C freuen und in der Nacht kühlt es sich auf moderate 17.82°C ab, eine ideale Temperatur für einen erholsamen Schlaf. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Verhältnisse Bei einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 60%, die typisch für die Frühlingszeit ist, verspricht der 13. Mai ein angenehm trockener Tag zu werden. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.65m/s aus Richtung 115º und Böen sind mit 4.76m/s zu erwarten. Trotz der 99%igen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, so dass wir uns auf ein trockenes, angenehmes Wetter freuen können.