Über den Wolken von Palma: Wetterbericht für den 14. Mai 2025

Guten Tag, liebe Leser! Heute präsentieren wir eine detaillierte Prognose für das Wetter in Palma de Mallorca am 14. Mai 2025. Unser Blick in die atmosphärische Kristallkugel offenbart einen Tag mit mäßigem Regen, bedecktem Himmel und Temperaturen, die gemäß Niederschlag und Windrichtung variieren. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das Beste aus dem meteorologischen Gemisch zu machen und vielleicht auf eine Tasse heißen Kakao zu setzen.

Temperaturspitzen und -tiefen des Tages

Am heutigen Tage sehen wir eine Bandbreite der Temperaturen: Von milden 15.26ºC in den frühen Morgenstunden bis zu angenehmen 23.23ºC um die Mittagszeit. Am Morgen erwarten wir 15.39ºC, während der Tag eine Höchsttemperatur von 22.92ºC erreicht. Der Abend kühlt sich auf 17.15ºC ab und die Nacht bleibt mit 16.5ºC noch angenehm warm.

Gefühlte Temperaturen – Was Sie erwarten können

Obwohl die Thermometer-Zahlen wichtig sind, wissen wir alle, dass das eigentlich Wichtige ist, wie wir das Wetter fühlen – das sogenannte thermische Gefühl. Morgens fühlt sich das Wetter mit 15.1ºC an, während es tagsüber auf 22.55ºC ansteigt. Mit dem Sonnenuntergang erleben wir einen milden Rückgang auf 17.14ºC und die Nacht bleibt unverändert bei 16.5ºC.

Und wie steht es um Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind?

Natürlich zählen zum guten Wetter nicht nur Sonne und Temperatur. So vermelden wir heute einen Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 49%. Hinzu kommt ein ordentlicher Wind, der mit einer Stärke von 8.09m/s aus Richtung 95º weht und in Böen bis auf 9.6m/s ansteigt. All das bei einer sehr dichten Wolkendecke von 85% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Schlussendlich bleibt zu sagen: Auch ein Tag voller Regen hat seinen Charme, besonders in der schönen Stadt Palma. Also ziehen Sie Ihren Regenmantel an, schnappen Sie sich Ihren Regenschirm und seien Sie bereit, den heutigen Tag zu genießen, egal ob bei einem romantischen Spaziergang oder gemütlich daheim. Denken Sie daran: Nach jedem Regen kommt Sonnenschein und das Wetter von morgen könnte uns schon wieder strahlende Überraschungen bescheren.