Wetterbericht für Sóller am 14. Mai 2025: Mäßiger Regen und kühle Temperaturen erwartet

Die charmante Stadt Sóller in der wunderschönen Insel Mallorca erwartet am 14. Mai 2025 ein eher kühles und regnerisches Wetter. Die detaillierte Prognose weist auf einen mäßigen Regenfall, kühle Temperaturen und eine beträchtliche Wolkendecke hin. Sóller, bekannt für sein herrliches Klima und seine malerische Landschaft, wird morgen eine weniger sonnige Seite zeigen.

Gemessene Temperaturen

Die Temperaturen variieren morgen zwischen 15.01ºC im Minimum und 21.37ºC im Maximum. Der Morgen beginnt mit milden 15.08ºC. Am höchsten steigen die Temperaturen über den Tag auf bis zu 21.37ºC an. Am Nachmittag sinken die Temperaturen wieder auf etwas kühlere 16.62ºC und die Nacht empfängt uns dann schließlich mit angenehmen 16.24ºC.

Gefühlte Temperaturen

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben im kühlen Bereich. Frühmorgens bei Sonnenaufgang werden Sie etwa 14.65ºC fühlen. Tagsüber wird das Thermometer zwar auf 21ºC klettern, aber es bleibt angenehm frisch. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 16.64ºC gefühlte Temperatur und die Nacht bleibt dann konstant bei 16.24ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere meteorologische Parameter vervollständigen das Bild. Der Atmosphärendruck liegt bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich moderate 55% erreichen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.02m/s aus Richtung 80º. Es wird auch Böen geben, die mit bis zu 6.97m/s wehen können. Abschließend ist zu erwähnen, dass die Wolkendecke 98% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt.

Trotz des mäßigen Regens und der kühleren Temperaturen bleibt Sóller ein magischer Ort, der auch bei weniger perfektem Wetter seinen Reiz nicht verliert. Vergessen Sie also nicht Ihre Regenjacke und genießen Sie den Tag!