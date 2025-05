Wetterbericht für Alcúdia, Mallorca - 14. Mai 2025

Guten Tag, liebe Wetterbeobachter, Urlauber und Einwohner von Alcúdia! Wir haben für euch die aktuellsten Wetterdaten zusammengestellt. Heute berichten wir über den mäßigen Regen, gemäßigte Temperaturen und die allgemeinen meteorologischen Bedingungen am 14. Mai.

Temperaturverlauf des Tages

Die Temperaturen in Alcúdia schwanken heute zwischen einem angenehmen Minimum von 16,42 Grad Celsius und einem Maximum von 19,82 Grad Celsius. Erwarten Sie einen kühlen Morgen mit einer Temperatur von 16,63 Grad Celsius, wobei diese im Laufe des Tages auf bis zu 19,79 Grad Celsius ansteigt. Im Nachmittagsverlauf kühlt es sich leicht auf 18,2 Grad Celsius ab und die Nachttemperaturen liegen bei milden 17,43 Grad Celsius.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter an, fragen Sie? Nun, die Thermometer messen zwar Zahlen, aber das "gefühlte" Wetter kann leicht abweichen. Heute Morgen fühlt es sich an wie 16,57 Grad Celsius, tagsüber wie 19,7 Grad Celsius, am Nachmittag wie 18,22 Grad Celsius und spät in der Nacht wie 17,47 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren meteorologischen Bedingungen weisen heute einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa auf, mit einer Luftfeuchtigkeit von 72%. Für alle, die einen Spaziergang am Strand planen: Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,88 m/s in Richtung 81 Grad und kann in Böen auf bis zu 9,33 m/s ansteigen. Die Wolkendecke liegt bei 60% - es ist also ein leicht bedeckter Himmel zu erwarten. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100% - ein Schirm könnte heute also ihr bester Freund sein!

Also liebe Alcúdianer und Mallorca-Besucher, bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag trotz des Regens! Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates.