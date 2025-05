Mäßiger Regen erwartet in Cala Millor am 14. Mai 2025

Wir schauen auf den immer so sonnigen Himmel von Cala Millor, der sich heute ein wenig grau präsentiert. Die Insel Mallorca ist für ihr angenehmes Klima bekannt, aber selbst im Paradies haben wir manchmal einen Regentag. Also lassen Sie uns genauer auf die Vorhersage für den 14. Mai 2025 schauen.Temperaturrahmen

Die Temperaturen heute werden recht mild bleiben. Die minimale Temperatur wird 16,51 ºC sein und die maximale Temperatur wird 18,66 ºC erreichen. Am Morgen erwarten wir 16,76 ºC, während wir am Tag 18,66 ºC erreichen, mit einem Nachmittagstief von 17,46 ºC. In der Nacht wird die Temperatur auf 17,08 ºC sinken.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen können sich von den tatsächlichen unterscheiden. Morgens fühlt es sich an wie 16,71 ºC, tagsüber wie 18,59 ºC, nachmittags wie 17,45 ºC und in der Nacht wie 17,12 ºC. Erfahren Sie dieses subtiles Unterschied in der Empfindung, da es stärker wird wenn der Regen einsetzt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere aktuellen Lesungen zeigen einen Atmosphärendruck von 1012 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 77%, was zu der feuchten Luft draußen beiträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,72m/s aus Richtung 78º wehen, und die Böen könnten eine Höchstgeschwindigkeit von 9,61m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 66 % und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100 %, daher empfehlen wir dringend, einen Regenschirm mitzunehmen.