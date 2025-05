Wetterbericht für Port d'Andratx, 14. Mai 2025

Ein feuchter Frühlingstag erwartet uns in Port d'Andratx am 14. Mai 2025. Es bewölkt sich zusehends und ein mäßiger Regen kündigt sich an. Mit einer 100%igen Niederschlagswahrscheinlichkeit sollten sich Einwohner und Besucher auf nasse Bedingungen einstellen.

Temperaturen Die Mindesttemperatur des Tages wird sich auf angenehme 17.58ºC belaufen, während die maximale Temperatur auf 21.07ºC klettern wird. Am Morgen sollten wir eine Temperatur von 17.65ºC erwarten, die sich auf 21.07ºC am Tag erhöhen sollte. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 17.6ºC folgen und die Nacht wird mit 18.11ºC gemäßigt kühl. Das Gefühl der Temperatur Die thermischen Empfindungen werden leicht von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Morgens sollten sich die 17.65ºC eher wie 17.38ºC anfühlen und die Tageshöchsttemperatur von 21.07ºC wird sich eher wie 20.88ºC anfühlen. Am Nachmittag wird das Gefühl von 17.61ºC der realen Temperatur von 17.6ºC sehr nahe kommen und in der Nacht werden 18.11ºC eher wie 18.07ºC wahrgenommen werden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei etwas über dem Durchschnitt liegen, bei 1011 hPa. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 63%, was zur allgemeinen Feuchtigkeit des Tages beiträgt. Der Wind bläst meist aus dem Osten, genauer gesagt aus Richtung 89º mit einer Geschwindigkeit von etwa 8.39m/s und Böen, die bis zu 10.67m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 93% sollte uns ein eher grauer Tag bevorstehen.