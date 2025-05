Wetterbericht für Santanyí, Mallorca - 14. Mai 2025

Im malerischen Städtchen Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca bereiten wir uns heute auf einen Tag voller mäßigem Regen vor. Mit Luftfeuchtigkeit auf einem Wert von 72%, ist das Erscheinungsbild des Stadtzentrums und der umliegenden Felder wahrscheinlich etwas neblig und feuchtkühl. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei stolzen 100% und wir haben eine Wolkendecke von 78%, also vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme mitzunehmen!

Temperaturen für den Tag

Was die Temperaturen betrifft, können wir einen eher milden Tag erwarten. Die Mindesttemperatur wird voraussichtlich bei 16.48ºC liegen, während die Höchsttemperatur auf 19.87ºC ansteigen sollte. Denken Sie daran: Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 16.57ºC, die tagsüber auf 19.87ºC ansteigen, nachmittags auf 17.73ºC fallen und in der Nacht bei gemütlichen 17.4ºC liegen wird.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Die gefühlten Temperaturen stehen dem in Nichts nach. Am Morgen fühlt es sich an wie 16.58ºC, tagsüber wie 19.79ºC, nachmittags wie 17.8ºC und in der Nacht wie 17.49ºC. Langärmlige Hemden und leichte Jacken könnten also die Kleiderwahl des heutigen Tages sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In puncto Luftdruck können wir uns heute auf einen atmosphärischen Druck von 1011 hPa einstellen. Der Wind wird seine Präsenz mit 8.35m/s in Richtung 85º bemerkbar machen und Böen von bis zu 9.83m/s betragen. Achten Sie also darauf, den Schirm nicht zu weit auszustrecken, bevor Sie ihn umdrehen lassen! Unterm Strich werden wir heute in Santanyí wohl einen eher gemäßigten und regnerischen Tag erleben. Aber das ist auch das Besondere an unserem kleinen Paradies hier auf Mallorca - das Wetter ist immer eine spannende Mischung! Bleiben Sie also wachsam und nehmen Sie die Veränderungen in der Atmosphäre positiv auf, denn ohne Regen gäbe es keinen Regenbogen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Rest Ihres Tages.