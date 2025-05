Wettervorhersage für Santa Ponsa am 14. Mai 2025: Mäßiger Regen und milde Temperaturen

An diesem Frühlingstag im schönen Santa Ponsa, Mallorca, steht uns zweifellos ein feuchtes und mildes Wetter bevor. Der Himmel wird mit einer Wolkendecke von 88% bedeckt sein, wodurch die Regenwahrscheinlichkeit auf 100% steigt. Mäßiger Regen wird das charakteristische Merkmal des Wetters heute sein. Aber lasst uns etwas tiefer eintauchen, um das vollständige Bild der Wetterbedingungen zu erhalten.

Temperaturen: Von mild bis angenehm warm

Die Temperaturen werden sich heute zwischen milden 16,32ºC und angenehm warmen 22,08ºC bewegen. Bereits am Morgen erwarten wir 16,39ºC, während die Temperatur zur Mittagszeit auf 22,02ºC ansteigt. Am Nachmittag müssen wir uns auf eine leichte Abkühlung auf 17,25ºC einstellen und die Nacht bringt uns praktisch dieselben Bedingungen mit 16,99ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein kühler Morgen und ein wohltuender Tag

Das thermische Gefühl - oder wie wir Meteorologen es gerne nennen, der "Windchill-Faktor" - gibt uns ein realistischeres Bild davon, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Frühmorgens bleibt es mit 16,1ºC noch etwas kühl, aber nichts, was eine leichte Jacke nicht lösen könnte. Tagsüber steigt das thermische Gefühl auf angenehme 21,71ºC und nachmittags und abends bleibt es bei 17,25ºC bzw. 16,99ºC konstant.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Was das sonstige Wetter betrifft, erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1011 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind weht mit 9,06m/s aus Richtung 106º und es können Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,13 m/s auftreten.

Wenn also Ihr Tagesplan einen Spaziergang durch die idyllischen Straßen von Santa Ponsa beinhaltet, vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm. Aber lassen Sie sich nicht von ein bisschen Regen abschrecken! Das Wetter auf unserer wunderschönen Insel kann überraschend sein und einen Regentag in eine mystische Erfahrung verwandeln. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das, was der Tag in Santa Ponsa zu bieten hat.