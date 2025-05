Wetterprognose für Cala Rajada am 14. Mai 2025 – Regnerischer Tag voraus!

Wir begrüßen unsere Leser zu einer weiteren vollständigen Wettervorhersage für den beliebten Badeort Cala Rajada auf Mallorca. Am 14. Mai 2025 sollten die Bewohner und Besucher damit rechnen, dass sie von einem regnerischen Tag begrüßt werden. Mit einer Wolkendecke von 63% und einer überdurchschnittlichen Regenwahrscheinlichkeit von 100% ist ein mäßiger Regenguss sicher. Also, vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!

Temperaturbedingungen

Was die Temperaturen betrifft, so wird es trotz des Regens relativ angenehm bleiben. Die minimale Temperatur für den Tag wird bei 17,11ºC liegen, während die maximale Temperatur auf 18,63ºC ansteigen wird. Daher könnten die kühleren Bedingungen eine willkommene Abwechslung von der sonst so heißen spanischen Sonne darstellen.

Das gefühlte Wetter

Wenn wir uns auf das „gefühlte“ Wetter konzentrieren, erwarten wir morgens eine Temperatur von 17,5ºC. Tagsüber wird das Thermometer auf 18,61ºC ansteigen, während es nachmittags auf 17,81ºC abkühlen wird. In der Nacht wird es weiterhin mild bleiben mit einer Temperatur von 17,67ºC. Betrachten Sie diese Bedingungen in Kombination mit der vorhergesagten Regenmenge, wird der Tag auf jeden Fall recht kühl fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den 14. Mai wird bei 1012 hPa liegen. Das bedeutet, dass wir solide klimatische Bedingungen trotz des regnerischen Wetters erwarten können. Die relative Luftfeuchtigkeit wird mit 79% relativ hoch sein. In Bezug auf den Wind erwarten wir eine Geschwindigkeit von 7,59 m/s aus Richtung 98º mit Böen, die Spitzen von 10,08 m/s erreichen können. Damit ist es durchaus ein Tag für alle Windsurfer da draußen!

Alles in allem, packen Sie also unbedingt Ihren Regenschirm ein, wenn Sie planen, an diesem Tag in Cala Rajada unterwegs zu sein. Bleiben Sie sicher und trocken!