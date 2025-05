Wetterbericht: Bewölkt und mildes Wetter in Palma am 15. Mai 2025

Einleitend lässt sich sagen, dass der Wettercharakter in Palma am heutigen 15. Mai 2025 durch eine vollständige Wolkendecke bestimmt wird unter der "nubes" Bedingung. Dennoch winken angenehme Temperaturen.

Temperaturübersicht für den Tag

Beginnen wir mit dem Vergleich der Temperaturen: Demnach beginnt der Morgen mit einer minimalen Temperatur von 14.84ºC. Im Verlauf des Tages erwarten uns Temperaturen bis zu 22.16ºC und ein milder Nachmittag bei 21ºC. Schließlich kühlt es in der Nacht auf 16.78ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie es sich anfühlen wird, spielen genauso eine wichtige Rolle. Morgens wird die gefühlte Temperatur bei etwa 14.68ºC liegen, während sie tagsüber auf bis zu 21.58ºC klettert. Am Nachmittag wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 20.49ºC anzeigen, bevor es in der Nacht auf erträgliche 16.24ºC fällt.

Weitere klimatische Bedingungen

Der Atmosphärendruck liegt heute bei 1012 hPa bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4.45m/s aus Richtung 39º. Beachten Sie auch die frischen Windböen, die Geschwindigkeiten bis zu 7.01m/s erreichen können. Während die Wolkendecke 100% ausmacht, ist die Wahrscheinlichkeit für regnerisches Wetter heute relativ niedrig. Nur 10% Probabilität steht auf der Vorhersage, was eine eher geringe Chance für Regenschauer bedeutet. Abschließend lässt sich sagen, dass der heutige 15. Mai in Palma ein typisch bewölkter, aber angenehm milder Frühlingstag vorhersagt, bei dem der Regenschirm voraussichtlich in der Tasche bleiben kann.