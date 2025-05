Wetterbericht für Alcúdia am 15. Mai 2025

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser. Heute stellen wir Ihnen das lokale Wetter für Alcúdia vor, eine Stadt auf der schönen Insel Mallorca für den 15. Mai 2025. Die spezifischen Bedingungen für diesen tag sind ein leichter Regen mit einer Wolkendecke von ganzen 99% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 39%.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen für diesen Tag variieren leicht. Die minimale Temperatur beträgt 16.43ºC und die maximale 19.53ºC. Am Morgen können Sie in Alcúdia eine Temperatur von 16.68ºC erwarten, diese kann sich im Laufe des Tages auf bis zu 19.4ºC erholen. Im späten Nachmittag stabilisiert sich das Thermometer bei etwa 19.12ºC und in der Nacht kühlt es auf angenehme 18.34ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen – ein Mix aus Wind, Feuchtigkeit und Temperatur – sind ebenso wichtig wie die tatsächlichen Zahlen auf dem Thermometer. Morgens fühlt es sich etwas kühler an, bei etwa 16.52ºC. Im Laufe des Tages wird es wärmer, mit gefühlten 19.07ºC, bevor es nachmittags auf 18.81ºC abkühlt. Bei Nacht fällt die gefühlte Temperatur auf 17.93ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben der Temperatur schauen wir natürlich auch auf andere wichtige Wetterauszeichnungen. Den atmosphärischen Druck stellen wir auf 1013 hPa fest, wobei der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 64 liegt. Die Inselbewohner und Besucher können mit einem Wind von 6.72 m/s in Richtung 23º rechnen, mit Böen, die bis zu 7.74 m/s erreichen können. Bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf unserer schönen Insel Mallorca und speziell in der malerischen Stadt Alcúdia.