Stimmungsvoller Wetterbericht aus Mallorca: Leichter Regen erfrischt Cala Millor

Diesen morgendlichen Tag im Mai empfängt die malerische Küstenstadt Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca mit einem sanften Regenschauer. Doch lassen Sie sich vom Einfluss der Wolken nicht täuschen, denn wir blicken auf angenehme Temperaturen und dramatische Wolkenspiele.

Das Thermometer gibt den Takt an

Zunächst einmal wollen wir uns die Temperaturen genauer ansehen. Wir beginnen den Tag mit erwarteten 16.03ºC am Morgen, was in dem Maße von einer leichten Brise begleitet wird, die uns ein frisches Erwachen schenkt. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf 18.78ºC an, bevor sie am Nachmittag leicht auf 18.06ºC absinken. Während der Nacht erwartet uns eine Nachtruhe bei einer angenehmen Temperatur von 17.18ºC. Insgesamt können wir also einen Temperaturschwung von minimalen 15.9ºC bis maximalen 19.04ºC erwarten.

Schauen wir aufs gefühlte Thermometer

Doch wie wir alle wissen, ist das "gefühlte Thermometer" oft ausschlaggebend, wenn es um die Beurteilung des Wetters geht. Also, wie fühlt sich das Wetter an diesem Regentag wirklich an? Morgens ist das Wärmeempfinden mit 15.83ºC etwas unter dem realen Wert, steigt aber im Tagesverlauf auf angenehme 18.41ºC. Für den Nachmittag wird eine gefühlte Temperatur von 17.75ºC erwartet und zum Abschluss unseres Tages wartet eine auch nachts noch ziemlich milde 16.73ºC auf uns.

Nicht zu vergessen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Jetzt wollen wir noch einen Blick auf einige weitere wichtige meteorologische Aspekte werfen: Der Luftdruck bleibt mit 1012 hPa ziemlich stabil und eine Luftfeuchtigkeit von 65% zeichnet die heute erwartete nassere Stimmung in Cala Millor aus. Was den Wind betrifft, so können wir eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 7.75m/s und Böen von bis zu 8.7m/s erwarten. Zusammenfassend kann man sagen, dass uns der heutige Tag in Cala Millor mit erfrischendem, leichten Regen und komfortablen Temperaturen begrüßt. Trotz der 100%igen Bewölkung und gleich hohen Regenwahrscheinlichkeit strahlt dieser Tag eine Art gemütliche Sanftheit und Ruhe aus, die sich perfekt für eine Pause im Alltag eignet. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die Reinigung des Himmels.