Das Wetter in Santanyí am 15. Mai 2025: Eine ausführliche Prognose

Die Perle des Südostens Mallorcas, Santanyi, wird heute von leichtem Regen umhüllt. Während die Stadt für ihren traditionellen Markt bekannt ist, möchten wir Ihnen die aktuelle Wettervorhersage für den 15. Mai 2025 präsentieren, die Ihnen hilft, Ihren Tag perfekt zu planen. Hier stoßen wir auf eine relativ gemäßigte Temperaturspanne und eine moderate Luftfeuchtigkeit.

Temperaturen: Von frisch bis mild

Der Thermometer beginnt den Tag bei recht angenehmen 15,44ºC, um dann allmählich auf das maximale Tagesmaximum von 21,38ºC anzusteigen. Am Vormittag wird ein moderates Niveau von 15,49ºC erwartet, während die Temperatur gegen Mittag auf etwa 20,78ºC steigt, bevor sie gegen Nachmittag auf 20,1ºC fällt. Nach Sonnenuntergang können wir uns auf eine Temperatur von 17,72ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen: Gemäßigt den ganzen Tag über

Trotz der genannten Zahlen werden die gefühlten Temperaturen etwas anders sein. Morgens können wir mit einer gefühlten Temperatur von 15,39ºC rechnen, tagsüber wird sie auf 20,35ºC steigen, nachmittags auf 19,63ºC sinken und nachts schließlich auf eine angenehme Temperatur von 17,27ºC fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein gemäßigter Tag

Der atmosphärische Druck beträgt 1012 hPa, was einen stabilen meteorologischen Zustand anzeigt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, ein Niveau, das in den meisten Teilen Europas als angenehm empfunden wird. In Bezug auf den Wind unterstreicht die Prognose einen durchschnittlichen Wind von 8,22 m/s aus Richtung 29º und Böen von bis zu 9,61 m/s. Eine fast vollständige Wolkendecke von 99% wird prognostiziert, und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% können wir auf jeden Fall mit einigen Niederschlägen rechnen.

Insgesamt bewegen wir uns in einem angenehmen meteorologischen Rahmen, der jedoch eine leichtere Garderobe und einen Regenschutz erfordert.