Wettervorhersage für Santa Ponsa am 15. Mai 2025

Ein bewölkter Tag erwartet uns in Santa Ponsa, Mallorca, am 15. Mai 2025 mit Temperaturbereichen zwischen 15,75ºC und 20,67ºC. Am Morgen wird ein moderates Temperaturniveau erwartet, das sich im Laufe des Tages leicht erhöht, bevor es bei Einbruch der Dunkelheit wieder abfällt. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 49% ziehen die Wolken übers Land. Bereiten Sie sich also auf möglichen Niederschlag vor.

Erwartete Temperaturen Die Temperaturen predigen dabei mit einem Minimum von 15,75ºC und einem Maximum von 20,67ºC. Morgens liegt die Prognose bei 15,77ºC, was für einen angenehmen Start in den Tag sorgt. Tagsüber klettert das Thermometer auf 20,39ºC und weicht am Nachmittag kaum ab mit prognostizierten 19,72ºC. In der Nacht setzt dann wieder eine leichte Abkühlung ein mit vorhergesagten 17,76ºC. Gefühlte Temperaturen Doch wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur manchmal weitaus wichtiger als die tatsächlich gemessene. Und hierfür haben wir ebenfalls Daten für Sie: Morgens werden Sie 15,57ºC wahrnehmen, tagsüber liegt das gefühlte Temperaturniveau bei 19,95ºC. Nachmittags fühlen sich die 19,34ºC trotz der Wolken noch recht angenehm an und in der Nacht empfinden wir dann etwa 17,37ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Luftdruck- und Feuchtigkeitslevels spielen eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. An diesem Tag wird der atmosphärische Druck bei etwa 1012 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 56%. Der Wind spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in unserem Wettererlebnis. Er wird mit einer Geschwindigkeit von 5,79m/s aus Richtung 339º wehen und Böen können sogar bis zu 6,4m/s erreichen.