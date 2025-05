Wetteraussichten für Cala Rajada am 15. Mai: Regen aber milde Temperaturen

In Cala Rajada, einem der malerischen Küstenorte Mallorcas, ist für den heutigen Tag, den 15. Mai, wechselhaftes Wetter erwartet. Es wird leicht regnen, stellen Sie also sicher, dass Sie einen Regenschirm zur Hand haben. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Temperaturen mild bleiben, was ideal für Indoor-Aktivitäten ist, oder um ein gutes Buch in einem der vielen Cafés der Region zu genießen.

Temperaturentwicklung über den Tag Bereits am Morgen erwarten wir Temperaturen um die 17 Grad Celsius, ein angenehmer Beginn in den Tag. Die Temperatur wird sich im Laufe des Tages leicht erhöhen und erreicht am Nachmittag ihren Höchstwert von 18,39 Grad Celsius. Die abendlichen Temperaturen bleiben bei etwa 17,82 Grad Celsius, perfekt für einen Spaziergang am Meer unter dem sanften Regen. Gefühlte Temperaturen Die Wetterbedingungen können das empfundene Temperaturempfinden beeinflussen. Der heutige leichte Regen in Verbindung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69% könnte dazu führen, dass die Temperaturen etwas kühler empfunden werden. Morgens werden gefühlte 16,82 Grad Celsius erwartet, tagsüber rund 18,09 Grad Celsius, während die empfundene Temperatur am Nachmittag bei etwa 17,84 Grad Celsius liegt. Die empfundene Temperatur in der Nacht liegt etwa bei 17,49 Grad Celsius. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 69% bleibt das Wetter trotz des leichten Regens recht stabil. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 7,73 m/s aus der Richtung 21 Grad und es sind Windböen von bis zu 8,49 m/s zu erwarten. Trotz des Windes bleibt die Wolkendecke dicht, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, sich richtig zu kleiden und den Regenschirm griffbereit zu halten, wenn Sie in Cala Rajada unterwegs sind. Genießen Sie den Tag und nehmen Sie das Wetter, wie es kommt!