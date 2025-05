Prächtiges Wetter erwartet Palma am 16. Mai 2025

Palma de Mallorca, bekannt für seine unvergleichliche Schönheit, rechnet am 16. Mai 2025 mit einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein und leichter Wolkendecke. Ein Paar Wolken werden erwartet, die jedoch hauptsächlich die hohen Temperaturen verteilen und für eine erfrischende Abwechslung sorgen werden. Insgesamt verspricht der Tag, eine Balance zwischen angenehmen Temperaturen und weichem Wind zu bieten, ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturen: Milder Morgen und wärmerer Tag

Die Temperaturen am bevorzugten Urlaubsziel beginnen mit einer leicht kühlen Morgenbrise von 15,88ºC. Während die Sonne am Himmel emporsteigt, erreicht die Quecksilbersäule 22.1ºC und macht den Tag ideal für einen Strandbesuch oder eine Wanderung. Der Nachmittag wird mit 20,87ºC besonders mild und angenehm, während die Nachttempertatur auf eine gemütliche 16,77ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen: Goldenes Mittelmaß das ganze Jahr über

Das mediterrane Klima in Palma zeichnet sich durch seine gefühlten Temperaturen aus, die sich in der Regel von den tatsächlichen Werten nur geringfügig unterscheiden. Der Morgen erwacht mit einer gefühlten Temperatur von 15,77ºC, die den Tag über auf 21,7ºC steigt. Am Nachmittag und Abend können die Bewohner und Besucher Palmas eine gefühlte Temperatur von 20,45ºC bzw. 16,62ºC genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine ausgewogene Mischung

Auch aus meteorologischer Sicht präsentiert sich der Tag positiv. Der atmosphärische Druck beträgt vorbildliche 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate ist befriedigende 51%. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 5,93 m/s aus der Richtung 321º und Böen dürfen auf 6.13 m/s ansteigen. Die Wolkendecke wird etwa 12% betragen, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 5% niedrig.

Alles in allem können wir also erneut einen perfekten, sonnig-gemäßigten Frühlingstag auf unserer geliebten Insel erwarten. Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden!