Die Wetterprognose für Sóller am 16. Mai

Das malerische Städtchen Sóller auf Mallorca erwartet einen Tag voller Sonnenschein und perfektem Urlaubswetter. Die Bewohner und Besucher können sich auf einen klaren Himmel freuen, perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Die Temperaturen sind mild und angenehm, die meiste Zeit des Tages verteilt bei etwa 19 Grad.

Temperaturen

Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf und bieten einen angenehmen Temperaturbereich. Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von etwa 15.01ºC, die im Laufe des Tages auf 19.67ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird ein Höchststand von 20.53ºC erreicht und die Nacht hält mit 15.43ºC eine angenehme Kühle bereit. Man kann also sagen, dass die Temperaturen in Sóller ausreichend angenehm sind, um das schöne Wetter zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Dank des klaren Himmels und der milden Temperaturen ist das gefühlte Thermometer in Sóller angenehm. Der Morgen startet mit einem gefühlten 14.94ºC. Mittags wird es mit 19.29ºC etwas wärmer, bevor das Thermometer am Nachmittag nochmals auf 19.89ºC hochklettert. Und selbst in der Nacht bleibt es mit 14.78ºC angenehm kühl, perfekt für einen entspannten Abendspaziergang durch das charmante Sóller.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Sóller zeigt stabile Wetterbedingungen mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61%. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.46m/s und in Richtung 336º wehen, wobei Böen von bis zu 6.19m/s erwartet werden. Trotz der geringen Wolkendecke von nur 8% besteht eine minimale 3% Wahrscheinlichkeit von Regenschauern.

Unterm Strich erwartet uns in Sóller also ein Tag voller Sonnenschein, perfektem Wetter und leichtem Wind, ideal für eine Sightseeingtour durch die historischen Straßen oder eine Wanderung durch die malerische Landschaft.