Regenschauer und milde Temperaturen erwartet in Alcúdia am 16. Mai 2025

Wer denkt an Mallorca, denkt an Sonnenschein und idyllisches Meeresrauschen. Doch auch auf der beliebten Urlaubsinsel kann das Wetter seine Launen haben. Für den 16. Mai 2025 ist in Alcúdia ein Tag mit leichtem Regen prognostiziert. Trotzdem darf man sich auf milde Temperaturen freuen, die zwischen 16,51ºC und 20,13ºC schwanken werden. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 21% und die Wolkendecke fällt mit 31% relativ gering aus.

Die Temperaturen im Detail

Beginnen wir den Tag in Alcúdia mit einem erwarteten Temperaturminimum von 16,51ºC am Morgen. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf angenehme 19,86ºC und am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 19,4ºC ab. Nach Sonnenuntergang können wir uns auf eine mild-kühle Nacht bei 17,6ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen – So wird das Wetter wirklich wahrgenommen

Die gefühlten Temperaturen weichen oft von den tatsächlichen Temperaturen ab. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 16,38ºC, klettert im Laufe des Tages auf 19,6ºC und fällt am Nachmittag auf 18,7ºC. In der Nacht wird ein Wert von 16,8ºC erwartet. Trotz des leichten Regens, lässt es sich bei diesen Werten gut aushalten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Weitere Faktoren für unser Wettergefühl

Werfen wir einen Blick auf die weiteren meteorologischen Faktoren: Für den 16. Mai ist ein Atmosphärendruck von 1015 hPa prognostiziert. Die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt 65. Der Wind wird mit 7,38m/s aus Richtung 326º wehen und in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 9,55m/s erreichen. Ein frischer Wind, der die Wolkendecke immer mal wieder aufrissen lässt und vielleicht sogar den einen oder anderen Sonnenstrahl durchlässt.

Ich hoffe, Ihr allgemeines Verständnis für das bevorstehende Wetter in Alcúdia am 16. Mai 2025 verbessert zu haben. Bleiben Sie stets vorausschauend und passen Sie Ihre Pläne an die gegebenen Wetterverhältnisse an. Ihr Meteorologenteam wünscht Ihnen einen angenehmen Tag.