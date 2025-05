Wettervorhersage Cala Millor: Mäßige Bewölkung und angenehme Temperaturen

Liebe Mallorca-Freunde, der heutige Wetterbericht aus Cala Millor verspricht angenehme Bedingungen für alle Outdoor-Fans und Urlauber. Der Ort wird von einer mäßigen Bewölkung überzogen, die Möglichkeit von Niederschlägen liegt bei nur 9%. Damit bleibt uns für den heutigen Tag ein überzeugendes mediterranes Klima erhalten, wie wir es von unserer Lieblingsinsel gewohnt sind.

Temperaturen: Vielfältig und angenehm

Die temperaturelle Gestaltung des Tages bietet Abwechslung und Komfort. In der Früh eröffnet der Tag in Cala Millor mit milden 16,18ºC. Im Tagesverlauf steigt die Temperatur auf einen Höhepunkt von 18,63ºC und sanktioniert sich nachmittaglich auf 18,81ºC, während in der Nacht ein Wert von etwa 16,78ºC erreicht wird. Kleinere Temperaturschwankungen sind zu erwarten, aber insgesamt wird sich die Temperatur in den mittleren bis höheren Teenagerbereichen bewegen.

Gefühlte Temperaturen: ein tropisches Vergnügen

Das thermische Empfinden der heutigen Witterung in Cala Millor bleibt dem Temperaturdiagramm relativ verpflichtet. Morgens fühlt sich die Temperatur auf etwa 15,92ºC an, tagsüber 18,4ºC und nachmittags 18,13ºC. In der Nacht fällt die gefühlte Temperatur wieder auf 15,92ºC. Somit verspricht der Tag ein angenehmes Wettererlebnis voller sonniger Momente und erfreulicher Kühle.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

In Bezug auf die weiteren meteorologischen Bedingungen in Cala Millor bleibt die Lage stabil und günstig. Der atmosphärische Druck wird mit 1015 hPa gemessen, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 71 liegt. Die Winde wehen mit einer Geschwindigkeit von 8,79 m/s in 6º-Regelung, und in Böen kann der Wind bis zu 10,32 m/s erreichen. Trotz der mäßigen Bewölkung bleibt die Wolkendecke bei 31%, was den sonnigen Flair des Küstenstädtchens nahezu ungebremst aufstreben lässt.

Insgesamt stellt der Tag in Cala Millor ein geniales Szenario für einen Strandtag dar und bietet mit seinem lauen Wind und seinen milden Temperaturen optimale Bedingungen für einen erschwinglichen Sonnengenuss.