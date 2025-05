Wettervorhersage für Port d'Andratx am 16. Mai 2025 - Leichter Regen erwartet

Als Ihr vertrauenswürdige Quelle für Wetterinformationen wissen wir, dass Sie das Beste von uns erwarten. Für den heutigen Tag haben wir eine umfassende Analyse des Wetters in Port d'Andratx für Sie vorbereitet. Bleiben Sie dran, um alles über die Temperaturen, gefühlten Temperaturen und weitere Wetterbedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit zu erfahren.

Temperaturbedingungen in Port d'Andratx

Unsere Wettervorhersage zeigt ein Minimum von 17.7ºC und ein Maximum von 19.97ºC für den heutigen Tag. Der Ausblick für die verschiedenen Tageszeiten ist wie folgt: Am Morgen wird eine Temperatur von 17.7ºC erwartet, während der Tag mit etwa 19.52ºC ein wenig wärmer wird. Der Nachmittag wird das Maximum von 19.97ºC erreichen, und die Nacht wird leicht abkühlen auf ca. 18.6ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Die gefühlte Temperatur variiert manchmal von der tatsächlich gemessenen Temperatur abhängig von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Für heute erwarten wir ein thermisches Gefühl, das morgens bei 17.59ºC liegt und im Laufe des Tages leicht ansteigt: Erreicht mit 19.33ºC tagsüber seinen Höhepunkt und nachmittags mit 19.67ºC. Nachts wird sie auf etwa 18.55ºC sinken.

Weitere Wetterbedingungen in Port d'Andratx

Was den Luftdruck betrifft, erwarten wir einen Wert von 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegen soll. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.86m/s aus Richtung 275º wehen, mit gelegentlichen Böen von etwa 9.22m/s. Das Bild des Himmels zeigt eine Wolkendecke von 8%, was bedeutet, dass wir einen größtenteils klaren Himmel haben werden. Trotzdem steht ein leichter Regen in der Vorhersage, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 20%.

Zusammenfassend können wir sagen, dass der Tag in Port d'Andratx trotz möglicher leichter Regenschauer überwiegend mild mit bequemen Temperaturen verlaufen soll. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm und genießen Sie den Tag!