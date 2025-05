Wetterbericht: Leichter Regen kennzeichnet den 16. Mai in Santanyí

Wir begrüßen Sie, liebe Leser, zu unserer täglichen Wetterprognose für Santanyí. Heute beschäftigt uns vor allem der leichte Regen, der uns während des Tages begleiten wird. Begleiten Sie uns, während wir den Tag durchgehen und sehen, was der Himmel für uns bereithält.

Temperaturen: Ein kühler Frühlingstag

Die Temperaturen heute erreichen einen Maximumwert von 21.66ºC und sinken nachts auf 16.52ºC. Am Morgen erwarten wir bereits etwa 17.08ºC, und im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 21.15ºC, bevor sie am Nachmittag und am Abend wieder leicht auf 20.24ºC bzw. 17.16ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch Frische in der Luft

Die gefühlten Temperaturen liegen heute Morgen bei etwa 16.98ºC und erreichen im Tagesverlauf ihren Höhepunkt bei 20.94ºC. Am Nachmittag kühlt es sich ab auf 19.63ºC, während wir nachts etwa 16.45ºC fühlen werden. Mit anderen Worten: Der Regenschirm könnte Ihr bester Freund des Tages sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein leichter Breeze

Der atmosphärische Druck beträgt heute robuste 1014 hPa, mit einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.03m/s aus Richtung 274º, mit Böen, die bis zu 13.28m/s erreichen können. Trotz des regnerischen Wetters stellen wir fest, dass die Wolkendecke nur 29% beträgt, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 92% liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Regen Santanyí nicht davon abhalten sollte, seine charakteristische Schönheit zu zeigen. Zwar könnte ein Schirm von Nutzen sein, doch bei diesen Temperaturen wird der Tag sicherlich nicht als unangenehm empfunden. Also genießen Sie Ihren Tag, egal bei welchem Wetter.