Wetterbericht Cala Rajada: Mäßig bewölkt mit milder Wärme

Ein wunderbarer Tag erwartet uns am 16. Mai in Cala Rajada, mit dem Himmel, der größtenteils klar bleibt, da die Bedingungen nur mäßig bewölkt sind. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 1%, sodass die Sonne vorherrschen wird. Die Temperaturen werden angenehm mild sein, ideal für einen Spaziergang entlang der Küste oder vielleicht sogar für ein Entspannungsbad im Meer.

Erwartete Temperaturen durch den Tag

Die Temperaturen in Cala Rajada werden sich in einem angenehmen Bereich bewegen. Mit einer minimalen Temperatur von 16.68ºC und einer maximalen von 18.9ºC, werden wir einen mild temperierten Tag erleben. Am Morgen werden wir auf eine Temperatur von 17.23ºC aufwachen, während die Tageshöchsttemperatur 18.32ºC erreicht und am Nachmittag auf 18.52ºC ansteigt. Die Nacht bringt dann wieder kühlere Temperaturen mit 17.54ºC mit.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die manchmal stärk von den tatsächlichen Temperaturen abweichen können, bleiben bei uns heute auf einer sehr ähnlichen Linie. Morgens wird es sich wie 17.07ºC anfühlen, tagsüber wie 18.17ºC und nachmittags leicht abkühlend auf 17.92ºC. Die Nacht wird dann eine gefühlte Temperatur von 16.81ºC bereithalten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1015 hPa zeigt uns keine größeren Wetteränderungen an. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, was eine insgesamt angenehme und nicht zu schwüle Atmosphäre verspricht. Für einen frischen Luftzug sorgt ein Wind, der sich mit 9.91m/s aus Richtung 343º bewegt, und gelegentliche Böen von 12.63m/s die Dinge auflockert.

Alles in allem, wir können uns auf einen angenehmen Tag in Cala Rajada freuen. Genießen Sie die moderate Sonne und die frische Meeresbrise!