Sonnenklarer Frühlingstag erwartet in Sóller am 18. Mai

Guten Morgen liebe Leser! Ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwartet uns heute in der idyllischen Ortschaft Sóller auf Mallorca. Der vorhergesagte sonnige Himmel birgt kaum eine Chance auf Regen, es handelt sich also um den perfekten Tag, um die atemberaubende Natur und das reiche kulturelle Erbe der Stadt zu genießen. Lassen Sie uns näher auf die erwarteten Wetterbedingungen eingehen.

Die erwarteten Temperaturen

Unser knackig frischer Morgen startet mit gemäßigten 15.67ºC, ideal für einen frühen Spaziergang in der mediterranen Frühlingslandschaft. Sobald die Sonne ihren Zenit erreicht, erwarten wir angenehme 25.32ºC - perfekt für einen entspannten Nachmittag am Strand oder bei einem Stadtbummel. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf gemütliche 23.95ºC, während die Abendstunden eine mildere 18.28ºC mit sich bringen, die für stimmungsvolle Abende auf der Terrasse sorgen.

Gefühlte Temperaturen

Morgens können Sie einem kühlen 15.04ºC erwarten, das Ihnen die Frische des Frühlings auf der Haut spüren lässt. Mit dem Höhepunkt der Sonne am Mittag wird das Wärmeempfinden auf 24.87ºC erhöht. Gegen den Nachmittag erfahren Sie ein noch angenehmeres Wärmeempfinden von 23.47ºC und schließlich wird die Nacht mit einem thermostatischen Gefühl von 17.55ºC hereinbrechen.

Und was ist mit dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit und dem Wind?

Im Bezug auf den atmosphärischen Zustand werden wir heute einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 37% haben. Ein milder Wind weht aus Richtung 134º mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2.5m/s und leichten Böen von bis zu 2.68m/s. Ein Hauch von Frische, um die Wärme des Tages auszugleichen! Und keine Angst vor Wolken am Himmel: Die Wolkendecke wird nur 4% betragen. Der eindeutige Star dieses Tages wird die strahlende Sonne sein!

Genießen Sie diesen herrlichen Tag in Sóller, liebe Leser! Und vergessen Sie nicht, Ihren Sonnenhut mitzunehmen, bevor Sie heute das Haus verlassen!