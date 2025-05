Wetterbericht Cala Millor: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Heute ist ein wunderschöner Tag in Cala Millor. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen zwischen 16.76°C und 21.11°C erwartet uns ein angenehmer Tag auf unserer malerischen Insel Mallorca. Der Morgen wird mit 16.9°C starten, während der Höhepunkt des Tages sich in einer angenehmen 20.88°C äußert. Am Nachmittag wird das Thermometer auf etwa 20.15°C abfallen, weiterhin bis zur Nacht sinken auf etwas kühle 18.08°C.

Temperaturverläufe und ihre Spitzen Die Temperaturen in Cala Millor sind für den Tag recht mild, ideal für Outdoor-Aktivitäten unter dem klaren Himmel. Während die minimale Temperatur heute bei 16.76°C liegt, wird die maximale Temperatur auf etwa 21.11°C steigen. Das kalte Inselleben beginnt am Morgen mit 16.9°C und erreicht am Nachmittag seine Spitze von 20.88°C, bevor es gegen Abend auf angenehme 18.08°C abkühlt. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Aber wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur manchmal anders sein als die tatsächliche. Insbesondere in Cala Millor, wo die Wärme durch die Meeresbrise gemildert wird. Heute Morgen werden Sie sich auf 16.68°C eingestellt fühlen. Tagsüber werden Sie eine gefühlte Temperatur von 20.49°C verspüren, während der Nachmittag eine leicht kühlere 19.89°C und für die Nacht eine Gefühlstemperatur von 18.01°C prognostiziert. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Werfen wir nun einen Blick auf einige weitere meteorologische Details. Der atmosphärische Druck für heute wird bei 1017 hPa liegen und das relative Luftfeuchtigkeitsniveau wird bei moderate 56% liegen - das ist weder zu trocken noch zu feucht. Was den Wind betrifft, so erwarten wir für heute eine Geschwindigkeit von 4.76m/s mit Böen von bis zu 5.68m/s. Der Wind weht aus einer Richtung von 136 Grad. Trotz klarer Himmel, wird die Wolkendecke lediglich bei 5% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.